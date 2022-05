Vídeo: Ex-vereador de Cristianópolis morre em acidente no Setor Bela Vista, em Goiânia

O ex-vereador de Cristianópolis, Apoene Aimoré Rezende, de 61 anos, morreu na madrugada deste sábado (7) em um grave acidente envolvendo três veículos no Setor Bela Vista, em Goiânia. Atualmente, ele era servidor da Prefeitura de Cristianópolis.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o carro da prefeitura de Cristianópolis seguia pela rua S-4 e, no cruzamento com a Rua T-64, teria avançado o sinal do Pare. Neste momento, houve a colisão com um outro veículo, que seguia na via em alta velocidade. Por causa da colisão, um outro veículo que estava estacionado na Avenida T-64 também foi atingido.

Envolvidos no acidente no Setor Bela Vista, em Goiânia

As investigações da Dict apontam que além do servidor, também estava no carro da prefeitura uma adolescente de 14 anos. Ainda será investigado para onde eles estavam indo.

Outras três pessoas estavam no veículo que trafegava em alta velocidade. Segundo a Dict, todos apresentavam sinais de embriaguez e fugiram do local. Além disso, o veículo também estava com forte odor etílico e bebida alcoólica jogada no tapete.

Vídeo de câmera de segurança mostra o momento do acidente:

Socorro às vítimas

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas e atestou o óbito de Apoene ainda no local. A adolescente foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Além da Dict, compareceram no local o Batalhão de Trânsito, Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Dict, será instaurado Inquérito Policial para apuração dos fatos.

Prefeitura lamenta morte do ex-servidor de Cristianópolis

Em nota, a Prefeitura de Cristianópolis lamentou a morte do servidor. “Apoene era servidor exemplar. Sempre disponível para ajudar, ele deixa um legado de serviços prestados à comunidade.”.