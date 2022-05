Volta a ser preso, em Goiânia, ex-policial que ameaçava delegados nas redes sociais

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), prendeu novamente um ex-policial que ameaçava delegados nas redes sociais. A prisão foi efetuada na sexta-feira (6) no Setor Aeroporto, em Goiânia.

Desta vez, a assessora do ex-agente também foi detida por ameaças, intimidações, calúnias e injúrias praticadas contra os policiais civis. Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um em Goiânia e outro em Senador Canedo.

Como ex-policial ameaçava delegados

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido preso no último dia 24 de abril, por coação no curso do processo, ameaça, difamação, calúnia, entre outros delitos, praticados no ambiente digital.

Os crimes foram cometidos contra vários delegados por meio de vídeos postados em sua rede social. À época, ele foi preso em Senador Canedo. Entretanto, acabou sendo solto mediante habeas corpus e foi colocado em prisão domiciliar.

Diante dos fatos, a Delegacia de Crimes Cibernéticos representou pela remoção do perfil do ex-policiail em uma rede social. Apesar disso, ele e sua assessora voltaram a praticar os delitos usando novas contas, inclusive a da assessora. Por esta razão, a PCGO representou novamente pela prisão provisória de ambos.

Relembre

O homem, que é policial Civil aposentado, já havia sido preso e figura como réu pelo crime de extorsão em um processo que está sendo julgado, o que o teria motivado as ameaças. A audiência de instrução e julgamento aconteceria em 19 de abril último, data que as ameaças foram postadas.

Segundo a PCGO, o investigado foi aposentado compulsoriamente por ter sido considerado, em 2018, inapto definitivamente para o serviço público. No entanto, segundo relatos, ele ainda se apresenta como policial com o intuito de intimidar os que convivem com ele.