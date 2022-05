Motociclista bate em defesa metálica e morre na BR-153, em Aparecida de Goiânia

Neste domingo (8/5) um motociclista de 24 anos morreu depois de colidir com a defensa metálica que divide as pistas da BR-153, em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações de Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta não era habilitado e levava outra pessoa em sua garupa, que ficou gravemente ferida.

Uma equipe de resgate da Triunfo Concebra, empresa responsável por administrar essa parte da rodovia, foi quem realizou os primeiros socorros. Entretanto, a informação da concessionária é de que a morte do rapaz foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e que, quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já tinha falecido.

O garupa da motocicleta, um jovem de 25 anos de idade, precisou ser encaminhado, pelo SAMU, para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). Ainda de acordo com a PRF, o acidente aconteceu no sentido Goiânia – Aparecida, próximo ao trecho onde acontece o desvio da obra voltada para a construção da ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio.

As primeiras apurações apontaram que o condutor da motocicleta bateu contra a defesa metálica que divide as pistas, sendo lançado a uma distância de aproximadamente 5 metros. Durante o socorro, o sobrevivente informou aos policiais rodoviários federais que ele e a vítima fatal teriam passado a noite em uma festa. Na moto foram encontradas diversas garrafas de bebidas alcóolicas enroladas em um lençol.

Por não ter a sua identidade revelada, o Dia Online não conseguiu informações atualizadas sobre o estado de saúde do jovem que estava na garupa do veículo.

