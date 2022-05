Palácio da Cultura recebe 7ª edição do Grande Goiânia Hip Hop

Os pilares do Hip Hop sustentarão o Palácio da Cultura, na Praça Universitária, na capital, na 7ª edição do Grande Goiânia Hip Hop. Assim, uma das maiores conferências de arte e cultura popular do estado de Goiás acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio.

O 7º Grande Goiânia Hip Hop tem programação com shows de rap de artistas goianos e encontro de Dj’s. Além disso, tem mostra de arte urbana de importantes grafiteiros da capital. Assim, esta edição terá entrada gratuita, mas com limite de público. Para garantir acesso ao evento, é preciso confirmar presença em www.grandegoianiahiphop.com.

Nomes do rap goiano como Rakel Reis, Iná Avessa, Jovem Core, Renedy estarão no evento. Ademais, haverá workshops de graffiti, DJ’s, de danças urbanas no encontro de B.boys e B.girls.

Palestras e debates também fazem parte da programação, para quem deseja trabalhar com cultura. Desse modo, especialistas vão ensinar sobre construção de portfólio ou currículo cultural, bem como acessar editais de fomento na área. Outra novidade é o workshop de Mc’s com o tema “A arte de compor através do ritmo e poesia”, que será ministrada pelo rapper NB, ícone da cena goiana. O rapper também vai abordar sobre produções e marketing musical.

Confira AQUI a programação completa do festival.

Show especial

Este ano, uma das novidades da 7ª edição do Grande Goiânia Hip Hop é o show da cantora Jessica Ayo, do Rio de Janeiro. Ela estará no final de semana na capital, e participará gratuitamente do encerramento do evento.

Em sua trajetória, Jessica passou por algumas produções realizadas pela TV Globo, como as novelas “Pega Pega” e “O Tempo Não Para”. Foi cantora revelação também no programa X-Factor Brasil, na Band, em 2016.

Ao longo da carreira, Jessica Ayo colaborou em diversos projetos musicais com artistas renomados da música brasileira, entre está Zezé Motta, Mombaça, Renato Ferreira, Linox, Helvio Cordeiro e Maíra Freitas.

Serviço: 7º Grande Goiânia Hip Hop

Quando: De 13 a 15 de maio

Onde: Palácio da Cultura, na Praça Universitária

Entrada: Gratuita (Acesso limitado respeitando a lotação do espaço)

Inscrições para Workshop’s e Lista de presença: www.grandegoianiahiphop.com