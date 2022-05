Vila Cultural Cora Coralina abre exposição exclusiva do artista Selon

A Vila Cultural Cora Coralina recebe, a partir desta terça-feira (11/5), a exposição Provisório, do artista goiano Santhiago Selon. A inauguração acontece às 18h. A mostra será na modalidade artística Site Specific. Assim, é uma ocupação em que a produção e instalação são específicas para o local que abriga a obra de arte. A montagem acontece na sala Sebastião Barbosa, e fica em cartaz até 10 de junho, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Natural de Catalão, Santhiago Selon vive e trabalha em Goiânia e São Paulo. Dessa maneira, seu cotidiano de criação tem o desenho e a pintura como objeto de investigação estética “por meio do abstracionismo geométrico”. A arquitetura e os espaços urbanos são os temas centrais de seus trabalhos.

Para montar a exposição, Selon recolheu materiais recicláveis guardados na própria Vila Cultural Cora Coralina, como papelão e compensados, dentre outros. Desse modo, criou os murais exclusivamente para a mostra Provisório. “A gente tem esta instalação na parede e também terá no chão. Juntamente com a pintura, elas irão criar um ambiente, pois tem toda aquela questão de ambientar o espaço”, explica o artista.

Coordenador da unidade, Gilmar Camilo, conta que, há cerca de cinco anos, Selon também desenvolveu um trabalho especificamente para o local em que estava expondo. No caso, a exposição aconteceu no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC Goiás). “Consistiu numa grande pintura nas escadarias do museu, que fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer”. Gilmar se refere à exposição “Seis Vezes Simultânea”, considerada histórica para a arte plástica goiana contemporânea, “por ter projetado nacionalmente os seis artistas participantes”, complementa.

Vida e obra de Selon

Santhiago Selon tem desenvolvido murais de grandes dimensões e intervenções urbanas desde o início da carreira, nos anos 2000. Dessa forma, já fez trabalhos em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Brasília, Bahia bem como Rio de Janeiro, Santa Catarina entre outros estados brasileiros.

Ao longo das duas últimas décadas, tem circulado sua produção de maneira diversificada. Assim, desenvolve e executa projetos. Além disso, participa de exposições individuais e coletivas em salões de arte. Desse modo, possui trabalhos em importantes coleções particulares e públicas, como o Museu de Arte Contemporânea de Goiás e Centro Cultural UFG.

Serviço: Exposição Provisório, do artista Selon | Vila Cultural Cora Coralina

Quando: 10 de maio, às 18h

Período da mostra: Até 10 de junho de 2022.

Horário: Segunda a Sexta-Feira das 09:00 às 17:00.

Endereço: Vila Cultural Cora Coralina – Sala Sebastião Barbosa- Rua 23 esquina com a rua 3 – Centro

Entrada: Gratuita