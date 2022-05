Wesley Safadão substitui apresentação de Gusttavo Lima no Aparecida é Show

Neste domingo (8/5) a Prefeitura de Aparecida de Goiânia usou suas redes sociais para anunciar que o cantor Wesley Safadão irá substituir a apresentação do sertanejo Gusttavo Lima no Aparecida é Show. Vale lembrar que na semana passada, a organização do evento comunicou a população que a apresentação do Embaixador foi cancelada “por motivos de força maior”. A apresentação de Wesley Safadão acontece na próxima terça-feira (10), na Cidade Administrativa Maguito Vilela.

Imposto: Prazo para pagamento de IPTU e ITU é prorrogado pela Prefeitura de Aparecida

Wesley Safadão dá voz à diversos hits de sucesso, tais como “Ele é ele, eu sou eu”, “Passatempo”, “Ar-condicionado no 15”, “Coração Machucado” e outros. A entrada para assistir ao show é adquirida mediante à doação de 2kg de alimento. Confira abaixo a publicação feita pela Prefeitura Municipal:

Programação do Aparecida é Show 2022

9 de maio – Zé Vaqueiro

10 de maio – Wesley Safadão

11 de maio – encerramento

Mistério: Adolescente some depois de internação em clínica de recuperação em Goiânia

Apresentação de Gusttavo Lima no Aparecida é Show é cancelada

Na tarde de sexta-feira (6), a Prefeitura Municipal usou suas redes sociais para comunicar que o cantor Gusttavo Lima não se apresentaria no Aparecida é Show por motivo de “força maior”. Ainda na quinta-feira (5), o sertanejo chegou a publicar a agenda de shows para o mês de maio, porém na lista das cidades por onde passará não constava o nome de Aparecida de Goiânia. O artista não se posicionou sobre os motivos que levaram ao cancelamento da apresentação.

Música sertaneja: Um mês sem Marília Mendonça: amigos e fãs prestam homenagens