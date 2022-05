Wesley Safadão substitui Gusttavo Lima e encerra Aparecida é Show

O cantor Wesley Safadão irá substituir Gusttavo Lima, e encerrará o Aparecida é Show nesta terça-feira (10/5). Assim, o show foi confirmado neste domingo pelas redes sociais. A apresentação de Gusttavo Lima foi cancelada na última sexta-feira (6/5) “por motivo de força maior”.

No Aparecida é Show, Wesley Safadão irá apresentar todos os seus sucessos. Dessa maneira, irá apresentar diversos sucessos como “Despedida”, “Dois Lados”, Só Pra Castigar” e “Na Cama Que Eu Paguei”. Além disso, “Solteiro Fiel”, “Solteiro de Novo”, “Novinha Vai no Chão” e “Camarote”.

O Aparecida é Show, além de Wesley Safadão, tem competições de rodeio, e faz parte de um calendário de eventos para comemorar o centenário de Aparecida de Goiânia. Desse modo, acontece até 11 de maio, e terá show do cantor Zé Vaqueiro nesta segunda-feira (9/5). O evento está sendo transmitido ao vivo pelo Portal Agro2.

Mais eventos do centenário de Aparecida

Além do Aparecida é Show, o centenário do município também terá um desfile cívico, que será realizado no dia 11 de maio, às 8h, na Avenida Independência, na região central de Aparecida de Goiânia. Além disso, no mesmo dia, um bolo de 100 metros será entregue à população.

Aparecida também terá corrida de rua que busca conscientizar a população sobre os perigos do uso de drogas. Assim, acontece no dia 22 de maio, a partir das 7h30, com largada em frente à Cidade Administrativa. Saiba mais sobre a prova AQUI.

Até o dia 11 de maio, o cinema do Buriti Shopping exibe o filme “Aparecida 100 anos: uma história de fé e progresso”. A sala de exibição comporta até 80 espectadores. Acesse AQUI e saiba os horários.