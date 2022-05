Após denúncia de jogador, criança relata que sofreu injúria racial, em Iporá

Após assistir na televisão a denúncia de injúria racial feita pelo jogador Fellipe Bastos, atuante no Goiás, um menino de 9 anos se sentiu encorajado a contar para os pais que foi chamado de “macaco” por um colega de escola. O caso aconteceu em Iporá, região oeste do estado.

De acordo com o pai do menino, que é professor, a denúncia do jogador serviu como incentivo para o filho, caso contrario, talvez a família nem soubesse que a criança estava passando por aquela situação. O pai conta que a reportagem estava passando na televisão quando o filho disse “eu também passei por isso”.

Mediante ao comentário do filho, os pais questionaram o garoto sobre o que tinha acontecido e a criança respondeu que um colega disse que ele e um outro amigo de escola, que também é negro, eram “macacos”. Mediante ao relato do filho, o pai foi até a direção da instituição de ensino para conversar sobre a situação.

De acordo com tutor da criança, os responsáveis pela escola chamaram o estudante que praticou a injúria racial. A criança chorou e se desculpou pela atitude. Ainda conforme informado pela pai da vítima, o menino de 9 anos entende que não há nada de errado com ele, inclusive dizendo que “o defeito está nele [colega] e não em mim”.

Os pais da criança ressaltam a importância de conversar com os filhos sobre esse tipo de situação, pois elas acontecem em qualquer lugar. Seja em um campo de futebol, na escola, no trabalho ou em qualquer outro momento do cotidiano.