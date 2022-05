CasaCor Goiás 2022 terá restaurante do chef Júnior Marinho

A CasaCor Goiás 2022, que começa no dia 20 de maio, terá o novo restaurante do chef Júnior Marinho, do Juá. Assim, o Las Manitas do Juá levará a assinatura dele, e também do sous chef Luis Vinicius. Dessa maneira, o bar de tapas terá cardápio hispano-brasileira, “com jeito moderno e casual”. Além dos pratos para compartilhar, o local tem drinks criados pelo bartender Thelmo de Castro.

No cardápio, o Las Manitas do Juá terá pratos como o waffle caipira com emulsão de gueroba e maionese de pequi. Além disso, tulipas de frango e o Eremita, uma massa folhada com tintas de lula, crispy de lula baby.

O evento ainda terá o novo projeto do chef Ian Baiocchi, chamado Gutxi, que significa pequeno em euskera, o idioma basco. Segundo Ian, o nome traduz a essência do restaurante, que será “um pop up intimista de essência, acolhedor, modernista e mágico”.

Ingressos

A CasaCor Goiás 2022, que será realizada a partir do dia 20 de maio no Flamboyant Shopping, já iniciou a venda antecipada dos ingressos. Assim, quem comprar antes as entradas ganha descontos que vão de 10% a 20% no valor total, em formato progressivo. Dessa maneira, é de 20% para ingressos comprados com 21 a 30 dias de antecedência. Além disso, de 15% com 11 a 20 dias de antecedência, e 10% com antecedência de 1 a 10 dias.

Os ingressos da CasaCor Goiás 2022 custam R$ 76 a inteira e R$ 38 a meia. As entradas podem ser compradas neste link. O evento acontecerá até o dia 5 de julho, sendo de terça a sexta-feira, das 15h às 22h. Ademais, aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h.

Serviço: CasaCor Goiás 2022 | Novo restaurante Júnior Marinho

Quando: De 20 de maio a 5 de julho de 2022

Funcionamento: Terça a sexta: das 15h às 22h | Sábados, domingos e feriados: 12h às 22h

Onde: Flamboyant Shopping

Ingressos: Inteira R$76 | Meia: R$ 38 | Vendas pelo link: https://linktr.ee/CASACORGOIAS