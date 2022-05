Complexo Viário Jamil Cecílio será inaugurado nesta sexta-feira (13)

Após quase três anos de obras, será inaugurado nesta sexta-feira (13/5) o Complexo Viário Jamel Cecílio, localizado na região sul de Goiânia. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). O valor contratual do empreendimento é de R$ 26 milhões.

Trânsito: Motociclista morre após bater na traseira de carro, em Goiânia

O Complexo começou a ser construído em setembro de 2019, com previsão inicial de término em 2020. A estrutura possui três três níveis, sendo eles o viaduto sobre a Marginal Botafogo, que foi entregue em dezembro de 2020, a rotatória no nível da Alameda Leopoldo de Bulhões e a trincheira da Marginal até a Avenida 2ª Radial.

Na semana passada, a Prefeitura de Goiânia informou que serviços de drenagem complementar foram realizados no local, em mais de 300 metros de comprimento, além da instalação de meios-fios, 28 bocas de lobo, iluminação e nova rede de eletrificação. O trecho passou também pela pavimentação das duas trincheiras, conclusão das calçadas, plantio de grama e instalação de sinalização horizontal e vertical.

Investigação: Casal é condenado por deixar criança em estado vegetativo, em Senador Canedo

Como funciona o Complexo Viário da Jamel Cecílio

De acordo com informações da Seinfra, o Complexo Viário da Jamel Cecílio possui 192 metros de comprimento e 282 no total, incluindo as duas rampas de encabeçamento, além de 13,8 metros de largura; duas pistas de 6,50 m, com quatro pistas de rolamento e guarda-rodas com 0,40 m.

Comércio: Confira os novos horários das feiras especiais em Goiânia

Já a rotatória do Complexo possui diâmetro interno de 27,9 m, e externo de 40,6 m. A trincheira na pista Sul/Norte tem 8,5 m e mais 8,5 m na pista Norte/Sul. O canal conta com 10 metros de largura e 284 m de comprimento, com altura de 3 metros.