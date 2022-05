Inscrições para o Enem 2022 começam nesta terça-feira (10); saiba mais

Iniciam-se nesta terça-feira (10/5) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O prazo final para realizar a inscrição acaba no próximo dia 21 de maio. Neste ano, os interessados em participar do Enem 2022 poderão realizar o pagamento da taxa de inscrição através do boleto, Pix ou cartão de crédito.

A previsão é que as provas desta edição sejam realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Vale lembrar que a aplicação as atividades avaliativas impressas segue o horário de Brasília. Desta forma, a abertura dos portões acontece ao 12h e o seu fechamento às 13h, com início das provas às 13h30.

O resultado referentes aos recursos de isenção da taxa de inscrição já estão disponíveis na Página do Participante. Todavia, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ressalta ser aprovado no pedido de isenção não garante a inscrição do candidato no Enem.

Taxas de inscrição e pagamento

Para este ano de 2022, as taxas de inscrição para as versões digital e impressa foram mantidas no valor de R$ 85, com data limite de pagamento para o dia 27 de maio. Vale lembrar que a participação do candidato no exame só será garantida após a confirmação do pagamento da taxa.

Os candidatos que optarem pelo pagamento via boleto, devem gerar a guia diretamente na Página do Participante e efetuar a sua quitação em qualquer banco, casa lotérica, agência dos correios ou aplicativos bancários, obedecendo aos critérios estabelecidos pelos correspondentes e respeitando os horários de compensação do pagamento.

Já aqueles que foram aprovados na isenção de taxa devem realizar a sua inscrição na Página do Participante, porém não precisam fazer o pagamento para ter a sua participação confirmada.