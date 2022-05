Jovem de 20 anos que participou do racha, em Goiânia, tem morte cerebral

O jovem de 20 anos que estava na caminhonete que participou de um racha, em Goiânia, teve morte cerebral confirmada nesta terça-feira (10/5) pelo Hospital de Urgência (Hugo). No mesmo veículo estava uma adolescente de 15 anos que morreu no local. De acordo com informações divulgadas pela unidade de saúde, a vítima foi internada logo após o acidente.

O racha aconteceu na noite desta sábado (7) envolvendo, na Avenida T-9, entre a caminhonete e uma BMW. Em meio a disputa, a caminhonete capotou matando a jovem de 15 anos e deixando o rapaz de 20 anos gravemente ferido. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO) nos dois veículo havia um total de sete pessoas, sendo seis na caminhonete e uma na BMW.

As primeiras apurações apontaram que os envolvidos estavam saindo de uma boate quando decidiram disputar um racha. Câmeras de monitoramento instaladas na via mostraram a dinâmica do acidente. Além do jovem que acabou falecendo, outra passageira segue internada no Hugo, em estado geral estável, “na enfermaria, consciente, orientada e em respiração espontânea”.

Uma terceira pessoa foi internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lages de Siqueira (Hugol) após o acidente, todavia foi liberada no mesmo dia. As investigações apontaram também um quarto passageiro do veículo, porém não há informações se ele está internado em alguma unidade de saúde.

Investigações

De acordo com o que já foi descoberto pela corporação policial, o grupo estava em uma boate, onde passou a noite bebendo. Durante o acidente, a moça de 15 anos foi arremessada para fora da caminhonete, a uma distância de cerca de 20 metros e morreu no local. Segundo informações da PCGO, o condutor da caminhonete foi encaminhado para um hospital, mas fugiu do local antes de ser totalmente avaliado pela equipe médica.

Outro ponto apontado pela investigação é que o motorista da BMW parou o veículo após o acidente, verificou como estavam os demais participantes do racha, porém fugiu do local em seguida.