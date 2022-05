Rio Verde recebe evento seletivo para competição pan-americana

O evento Seletivas Internacionais 2022 acontece de 10 a 14 de maio em Rio Verde, e funciona como classificatória para o FISU AMERICA Games; os Jogos Pan-americano Universitários, organizados pela FISU América entre os dias14 a 26 de outubro de 2022 em Mérida no México.

As Seletivas Internacionais 2022 são uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Goiana de Desportos Universitários (FGDU), com apoio local da Prefeitura Municipal de Rio Verde, do Governo Estadual de Goiás e da Universidade de Rio Verde (UniRV).

A seletiva acontece em 5 modalidades esportivas – judô, taekwondo, xadrez, tênis e tênis de mesa, e espera reunir aproximadamente 600 participantes. Além dessas modalidades, outras 10 integram o cronograma esportivo do FISU AMERICA Games; totalizando 15: saltos ornamentais, futebol, voleibol, futsal, badminton, basquetebol, natação, atletismo, tiro com arco e levantamento de peso. O Brasil só não terá representantes nas duas últimas citadas.

A programação segue o descritivo abaixo:

Quem é a CBDU

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) é a entidade máxima responsável pela administração do desporto universitário no Brasil.

Entre seus encargos estão a gestão e a organização das competições e eventos esportivos oficiais entre universitários de todo o país. Desde 2018, todas as competições do calendário CBDU recebem o nome de Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que juntas formam a temporada do anual. Assim, em um único ano há diversos JUBs. A maior edição do JUBs, é também a maior competição universitária da América Latina.