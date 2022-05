Trabalhadores encontram homem morto, com mãos e pés amarrados, em Goianésia

No fim da tarde desta segunda-feira (9) um homem, de 31 anos, foi encontrado morto, com sinais de agressões e com pés e mãos amarrados, na Quebra Cuia, zona rural do município de Goianésia, no centro do estado. O corpo foi encontrado por trabalhadores de uma seringueira. A vítima foi identificada como L.C.L, foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames cadavéricos.

De acordo com as testemunhas, o grupo seguia para o trabalho quando se depararam com um corpo e se aproximaram para verificar. O homem foi encontrado amarrado, com ferimentos na cabeça e um corte no pescoço. Os trabalhadores acionaram a Polícia Militar de Goiás (PMGO), que conseguiu localizar uma faca e uma chave de rodas próximo ao corpo. Acredita-se que estes objetos tenham sido usados no homicídio.

Carro incendiado

Neste domingo (8) moradores da região onde o corpo foi encontrado, precisaram acionar equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) para apagar um incêndio em um veículo. O carro foi totalmente destruído pelas chamas e não possuía nenhum tipo de identificação. A polícia investiga se existe alguma relação entre os casos.

Equipes da Polícia Técnico-Científica e da Polícia Civil de Goiás (PCGO) foram chamados para periciar o local e auxiliar na coleta de vestígios que possam ajudar na investigação. Conforme dito pela PCGO, não existe nenhum registro da vítima no banco de dados de desaparecidos, o que significa que o crime possa ter acontecido a menos de dois dias. Todavia, essa informação só poderá ser confirmada após o resultado do laudo cadavérico do IML.

A investigação sobre as circunstâncias do caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Goiás.