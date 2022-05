Cine Cultura, em Goiânia, estreia Klondike – A Guerra na Ucrânia

Klondike – A Guerra na Ucrânia (2022) é a estreia desta semana na programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia. Assim, embora o filme, dirigido por Maryna Er Gorbach, não passe nos dias atuais, ele tem repercutido bastante devido a escalada do conflito entre o país e a Rússia.

O longa acompanha um casal de ucranianos no no início da Guerra de Donbas, em 2014, região entre os dois países. Grávida, Irka se recusa a abandonar sua casa, mesmo quando o vilarejo é tomado pelas forças armadas e mais de 300 pessoas são mortas. Tolik, seu marido, é pressionado por seus amigos pró-Rússia a se juntar a eles, enquanto o irmão de Irka suspeita que o casal esteja traindo o próprio país.

A programação do Cine Cultura Goiânia conta ainda com a exibição de “Como Matar a Besta”. O filme é autodescoberta queer de atmosfera selvagem e surrealista. Ademais, Vitalina Varela, uma obra-prima de luz, sombra e memória do cineasta português Pedro Costa. E ainda Medida Provisória, filme de Lázaro Ramos e sucesso de público deste ano.

Além disso, a unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) recebe na manhã de sábado (14/5), às 08h30, uma sessão especial de Medida Provisória. Posteriormente, haverá uma roda de conversa organizada pelo Cineclube Araguaia, do Centro Universitário da UniAraguaia. Os ingressos para esta sessão custarão R$ 5.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia, apenas dinheiro. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura de 12 a 18 de maio

15h – Como Matar a Besta (14 Anos)

16h30 – Klondike – A Guerra na Ucrânia (16 Anos)

18h30 – Medida Provisória (14 Anos)

20h30 – Vitalina Varela (12 Anos)