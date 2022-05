Festival de Rock em Goiânia terá shows de Kiko Zambianchi e Beto Bruno

Goiânia receberá mais um festival de rock no mês de maio, e será palco do RocknRolla Festival. Assim, acontece no dia 28 de maio, na Tatersal de Elite, a partir das 17h. O evento terá no line-up Kiko Zambianchi, Matanza Ritual e Beto Bruno. Além disso, as bandas locais Rockover, Acorde7 e Mutah.

O nome do evento é uma homenagem ao filme dirigido por Guy Ritchie em 2008, ROCKnROLLA. Ademais, a produção do festival promete uma experiência que vai além dos shows, com 16 stands e espaços de interações.

O RocknRolla Festival também será inclusivo, com a presença de uma intérprete de libras durante as atrações. Além disso, terá ingresso solidário, com os alimentos arrecadados sendo doados para o Residencial Professor Niso Prego. O local é uma unidade de acolhimento institucional provisório para crianças afastadas do convívio familiar.

O Festival irá seguir com todas as medidas de biossegurança. Os ingressos estão à venda pela plataforma Lets.events, com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada). Ademais, nos pontos de vendas físicos: Vai Tomar no Kuka Bar, Woodstock Rock Bar, Livraria Leitura, Club do Arguile e Taberna Music Pub.

As atrações

O cantor, guitarrista e compositor, Kiko Zambianchi dono do hit “Primeiros Erros” apresenta seu mais novo show na capital goiana. Desse modo, ele irá interpretar seus grandes sucessos da carreira e músicas inéditas.

Jimmy London iré reunir grandes nomes do metal para celebrar o legado do Matanza, com o projeto Ritual. Assim, o RocknRolla Festival receberá o grupo formado pelo vocalista Jimmy, por Antônio Araújo (guitarra, Korzus e One Arm Away), Felipe Andreoli (baixo, Angra) e Amilcar Christófaro (bateria, Torture Squad e Kisser Clan). O quarteto irá preparar um set list com os maiores sucessos do Matanza.

Durante quase 20 anos Beto Bruno foi o frontman do principal representante da banda Cachorro Grande. Desde que a banda gaúcha entrou em hiato, o cantor ganhou voz própria, e agora ele desembarca no RocknRolla com seu segundo disco solo, O Escudo do Arcanjo Miguel.

Serviço: RocknRolla Festival Goiânia | Kiko Zambianchi, Matanza Ritual e Beto Bruno

Quando: 28 de maio

Horário: 17h

Onde: Tatersal de Elite

Ingressos: Meia: R$ 80 | Inteira: R$ 160 | Solidário: R$ 80 (1kg de alimento não perecível – exceto sal)

Vendas online: link