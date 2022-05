Homem morre após ser atropelado por própria carreta durante conserto, em Goiás

Um homem de 40 anos morreu, na tarde desta terça-feira (10), por volta de 16h, após ser atropelado pela própria carreta durante um conserto na BR-452, em Bom Jesus de Goiás, região sul do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista dirigia a carreta que estava carregada de cerveja e seguia no sentido Itumbiara/ Rio Verde. Após perceber que o veículo apresentou problemas mecânicos, ele parou para fazer reparos debaixo do veículo.

Durante os reparos, a carreta se movimentou e passou em cima do homem, que teve a cabeça esmagada. Em seguida, o veículo percorreu desgovernado por cerca de dez metros, fechou a pista e interditou completamente a rodovia.

Acidentes nas rodovias federais goianas

Um balanço divulgado pela PRF na manhã desta quarta-feira (11), mostra que nas últimas 24 horas foram registrados dez acidentes que deixaram três pessoas feridas e uma morta nas rodovias que cortam o estado.

Além disso, foram feitas 790 autuações de infrações de trânsito, sendo que nove foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 28 motoristas realizando ultrapassagens proibidas e dois condutores reprovados no teste de alcoolemia.

No total, os policiais fiscalizaram 1.852 veículos e 1.619 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Duas pessoas foram detidas por crimes diversos.