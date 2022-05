Pai doa órgão de jovem de 20 anos que morreu após racha na Av. T9, em Goiânia

O pai do jovem de 20 anos que teve morte cerebral, após participar de um racha, optou por doar os órgãos do filho. O rapaz ficou três dias internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) depois de ser arremessado para fora da caminhonete, que capotou, durante a corrida.

Sobre a doação de órgão, o pai da vítima desabafa ao dizer que o filho era uma pessoa solidária, humilde e que ajudava as pessoas sem olhar a quem. “Eu senti o coração bem tranquilo que eu poderia agora ajudar um pai e uma mãe com o coração apertado. Eu resolvi doar os órgãos do meu filho para, quem sabe, salvar o filho de um pai e de uma mãe aí”, disse ele.

Confirmação da morte cerebral

O jovem de 20 anos teve a sua morte cerebral confirmada nesta terça-feira (10/5) e de acordo com o Hugo, órgãos como rins, fígado e córneas foram captados. Desta forma, cinco pessoas em todo estado de Goiás, irão receber as doações. O rapaz estava na caminhonete que, junto com uma BMW, disputavam um racha na Avenida T-9, em Goiânia. Além dele, uma jovem de 15 anos também foi a óbito.

Nesta terça-feira também era para ter acontecido o depoimentos dos motoristas dos veículo envolvidos junto à Polícia Civil de Goiás (PCGO), todavia os depoentes não compareceram ao local. A alegação da defesa é que os condutores estavam muito abalados pela morte do jovem de 20 anos.

Sobre a morte do filho, o pai acredita que este também seja um momento aflição para os pais dos motoristas e diz que não tem raiva de ninguém, que tudo o que precisar ser realizado, será feito.

“Eu estou focado no meu filho, eu não fiz denúncia, não fiz nada. Isso pra mim não faz diferença, porque eu não tenho o meu filho agora comigo. Ele não vai voltar para casa comigo, ele não vai estar no quarto dele, ele não vai estar comigo durante a semana, então para mim isso não tem diferença nenhuma”, lamentou o pai.

