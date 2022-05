Passe Livre do Trabalhador: prazo de adesão está aberto, veja como fazer cadastro

Já está aberto o prazo de adesão do Passe Livre do Trabalhador. O novo modelo de assinatura foi lançado no dia 2 de maio pelo prefeito Rogério Cruz e permite que as empresas paguem o valor único de R$ 180 por mês, por cada funcionário.

Segundo a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo (CMTC), o valor representa desconto de 20% para empresas que atualmente compram, para cada trabalhador, duas viagens por dia para uso em seis dias da semana.

Com o novo modelo, será permitida a disponibilização de oito viagens por dia durante todo o mês, inclusive aos finais de semana e feriados, nas 281 linhas de ônibus da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC).

Passe Livre do Trabalhador: como fazer cadastro

Para fazer a adesão ao Passe Livre do Trabalhador, a empresa precisa seguir os passos:

Acesse o site Sitpass.com.br;

Atualize ou efetue o cadastro da empresa e seus trabalhadores;

Declare que está cliente das cláusulas do Termo de Adesão à nova modalidade;

Retire os cartões em uma Loja Sitpass.

A renovação mensal é automática, a partir do pagamento efetuado pela empresa. Após a atualização cadastral, a retirada dos novos cartões pode ser feita na Loja Sitpass, localizada na Rua 4, Parthenon Center, no Centro. O prazo é de três dias úteis após o cadastro, pelo empregador. A primeira via é gratuita e os funcionários, então, a recebem diretamente na empresa.

Como usar?

O cartão do Passe Livre do Trabalhador é de uso pessoal e intransferível. A foto do usuário será registrada durante o uso do cartão e comparada com as informações cadastrais. Se o usuário não for o titular do cartão, os benefícios serão bloqueados eletronicamente por biometria facial devido ao uso indevido do cartão por terceiros.

Há custo para adesão?

Não há custo para cadastramento, solicitação ou renovação das assinaturas. O único custo é o preço fixo mensal da assinatura aplicável a cada cartão Passe Livre do Trabalhador que for fornecido pela empresa aos seus empregados.