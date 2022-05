Shopping em Goiânia reinaugura pistas de boliche

O Strike Goiânia, local com pistas boliche no Passeio das Águas Shopping, será reaberto para o público e reinaugurado nesta sexta-feira (13/5). Assim, depois de dois anos fechado devido a pandemia do Covid-19, o espaço foi todo reformulado. Desse modo, ganhou uma nova cara e tem diversas novidades.

Ao todo, o Strike Goiânia tem 2 mil metros quadrados de diversão e entretenimento, e é voltado para toda a família. Assim, o espaço conta com 16 pistas de boliche, bar, restaurante, sinuca. Além disso, tem um grande espaço kids voltado para crianças.

No local, os clientes podem assistir jogos de futebol, acompanhar os campeonatos esportivos e ainda assistir um show ao vivo. Ademais, o espaço poderá servir para diversos tipos de eventos como aniversários e confraternização de empresas.

Em cada uma das pistas de boliche do Strike Goiânia podem jogar até seis pessoas. O valor da hora por pista é de R$ 90, de segunda a quinta. Já às sextas-feiras, sábado, domingo, feriado e véspera, o valor é de R$ 120.

O Strike Goiânia fica aberto das 15h às 23h, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, das 15h à 0h. Sábado, domingo e feriado, o funcionamento do local é das 12h à 0h.