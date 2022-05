Caso Valério Luiz: justiça suspende multa dada a advogados que deixaram plenário

Foi suspensa a multa de 100 salários mínimos, equivalente a R$ 121 mil, arbitrada aos advogados de Maurício Sampaio, após eles terem deixado o plenário no dia do julgamento do homicídio do jornalista esportivo Valério Luiz, em Goiânia.

A decisão é do desembargador José Paganucci Júnior, atendendo a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO). O órgão argumentou que a ação não se caracteriza como abandono de causa, já que os advogados continuam representando o cliente. Desta forma, a multa seria injusta.

Esta é a terceira vez que o júri é adiado. A primeira vez foi após o então advogado de Maurício Sampaio deixar o caso e, posteriormente, por causa da pandemia.

O mais recente aconteceu no último dia 2 maio, quando a defesa de Maurício Sampaio deixou o julgamento, alegando suposta parcialidade do juiz e promotores. Agora, o novo júri foi remarcado para o dia 12 de junho.

Relembre

O radialista Valério Luiz foi morto a tiros no dia 5 de julho de 2012, no Setor Serrinha, em Goiânia. Ele estava saindo do carro na porta da rádio onde trabalhava e foi baleado por um motociclista.

Em fevereiro de 2013, cinco pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil suspeitas de envolvimento no crime. Entre elas estão o ex-presidente do Atlético-GO e atual vice do conselho de administração do time, o cartorário Maurício Borges Sampaio; Urbano de Carvalho Malta, funcionário de Sampaio; policiais militares Ademá Figueiredo e Djalma da Silva; e o açogueiro Marcus Vinícius Pereira Xavier. Em março do mesmo ano, os cinco foram acusados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) pelo mesmo crime.