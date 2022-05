Colombina Gastropub, em Goiânia, realiza 1º Festival de Pastrami

O Colombina Gastropub, no Setor Marista, em Goiânia, realiza o 1º Festival de Pastrami da casa no próximo domingo (15/5). Dessa maneira, o evento começa às 16h e terá pratos exclusivos desenvolvidos pelo Chef Rodrigo de Melo.

O 1º Festival de Pastrami do Colombina Gastropub terá pastrami de costela Angus, de Short Rib e de Cupim em diferentes combinações. A carna será servida em um prato especial, e também em um sanduíche, na porção de batata frita e em uma coxinha sem massa, tudo à la carte. Além disso, o local irá disponibilizar acompanhamentos.

Ademais, terá promoção de Gin Tônica durante toda a noite, e som comandado pelo DJ Múcio. A entrada para o evento é gratuita, e não haverá cobrança de couvert artístico.

O chef

O chef Rodrigo de Melo é Chef Executivo e proprietário da empresa Macellaio. Ela atua com buffet, consultorias e também é responsável pela organização de um dos maiores eventos de carnes de Goiás, o Festival Macellaio.

Dessa maneira tem vasta experiência é vasta, tendo passado por casas renomadas como o restaurante espanhol Bodega El Capricho e pelo restaurante Fogo, de Barcelona. É ele quem assina o cardápio do Colombina Gastropub.

O local

O Colombina Gastropub é um espaço destinado às experiências com as marcas Cerveja Colombina e Uyrá Gin. A casa é ideal para quem gosta de explorar as diversas possibilidades da gastronomia e das bebidas artesanais, seguindo variadas sugestões de harmonização.

Serviço: 1º Festival de Pastrami | Colombina Gastropub

Quando: Domingo (15/5)

Horário: Das 16h às 23h

Endereço: Rua 1.129, nº 46 – Setor Marista

Entrada: Gratuita