Empate entre Flamengo e Palmeiras frustra torcida no Brasileirão

O empate entre Flamengo e Palmeiras com o placar de 0 x 0 frustrou os quase 70 mil torcedores que foram ao Estádio do Maracanã, na noite do dia 20 de abril. A partida da 4ª rodada da Série A do Brasileirão 2022 foi adiantada para a data.

Apesar de terminar o jogo empatado, o Flamengo ficou na terceira posição conseguindo somar cinco pontos em três partidas, atrás de Corinthians e Atlético Mineiro. O Palmeiras acabou ficando na mesma situação seguindo na 15ª posição.

Apesar do empate e sem nenhum gol, o jogo Flamengo e Palmeiras foi considerado uma boa partida fazendo a alegria de apostadores que acreditaram no resultado, que para muitos foi uma surpresa, pois era esperado que uma das equipes fizesse alguns gols.

O jogo disputado no Maracanã teve um início intenso, muita transpiração e poucos espaços para os times. Uma das primeiras oportunidades do Palmeiras aconteceu aos 17 minutos, numa transição rápida, quando Dudu serviu Veiga dentro da área, que aproveitou para se lançar na bola, mas acabou saindo pela linha de fundo. Próximo dos 19 minutos, Dudu recebeu pela direita, conseguiu cortar para dentro e chutou sobre a meta.

A equipe do Flamengo ameaçou aos 20 minutos, em bola rolada por Arrascaeta na área para o jogador Lázaro, que conseguiu finalizar por cima. Já aos 22 minutos, Gabriel encontrou Arrascaeta na segunda trave, que acabou se jogando na bola, mas finalizou para fora. Aos 37, o uruguaio acertou um foguete que veio de fora da área na trave. Danilo recebeu, aos 48 minutos, o passe na área, mandou de direita, mas Hugo espalmou para fora.

O Rubro-Negro registrou mais posse de bola e jogou pressionando no campo de ataque. O Palmeiras decidiu por uma postura reativa, buscando explorar os lances em velocidade.

Os dois times se enfrentaram antes da partida do Brasileirão. O duelo foi pela Supercopa do Brasil no dia 11 de abril, também terminando em empate, porém desta vez os torcedores puderam ver alguns gols, dois de cada lado no tempo normal. Logo depois, nos pênaltis, o Flamengo venceu o Palmeiras pelo placar de 6 x 5.

As disputas entre as duas equipes sempre geram momentos de euforia e ansiedade, pois os jogos se tornam grandes espetáculos para os amantes de cada clube, além de torcedores de outros times que apreciam o futebol de qualidade.

Em alta na Libertadores

Com a Copa Libertadores da América 2022 chegando à metade da fase de grupos para as oito equipes brasileiras que se classificaram, Flamengo e Palmeiras estão 100% na competição depois de três rodadas e muito próximos de uma situação positiva no mata-mata.

Torcedores das duas equipes estão na expectativa para os próximos embates na Libertadores da América e no Brasileirão, o que gera uma grande movimentação nas bolsas de apostas online.

Arrecadação recorde

O valor arrecadado pelas equipes do Flamengo e Palmeiras é um dos maiores da história do futebol brasileiro e superou as arrecadações de quase todas as outras equipes como Santos, São Paulo e Corinthians no ano passado. O faturamento dos clubes foi apenas com os direitos de transmissões e as premiações.

De acordo com um estudo da consultoria Sports Value, o faturamento do Flamengo não conseguiu ser superado por nenhum outro clube até agora, quando se fala em receitas totais. O time carioca, dono da maior torcida do Brasil, ultrapassou a barreira do bilhão na última temporada ao arrecadar R$ 1,082 bilhão. Em seguida vem o Palmeiras com um faturamento de R$ 910 milhões; o Corinthians, R$ 501,8 milhões; além do São Paulo, R$ 465,3 milhões; e o Santos, com R$ 406,8 milhões arrecadados.

Para se ter uma ideia, o Flamengo conseguiu R$ 450 milhões somente com direitos de transmissão e prêmios, chegando muito próximo da soma de receitas dos outros rivais paulistas. Já em relação às transferências o clube carioca conseguiu arrecadar R$ 278 milhões, seguido do Palmeiras, com uma arrecadação de R$ 139 milhões; o São Paulo R$ 121 milhões, e logo no fim da lista, vem o Santos, somando R$ 107 milhões.

Apostas esportivas online

Partidas como a do Flamengo e Palmeiras são alguns dos eventos que movimentam o mercado de apostas esportivas online. Os apostadores, torcedores ou não, mas interessados por futebol, estudam os movimentos de cada clube, os bastidores, estratégias dos treinadores e desempenho de cada jogador para conseguir fazer apostas com mais chances de acertos.

O Rubro-Negro é um dos times favoritos de muitos apostadores, pois nos últimos anos vem apresentando resultados satisfatórios em todas as competições que participa.

O Palmeiras também figura entre os favoritos na hora de apostar. O Verdão é uma das grandes apostas dos usuários dos cassinos online e a expectativa é de que apresente bons resultados nas competições que virão pela frente nos campeonatos em que está participando. 2022 está sendo um dos anos mais movimentados no setor.