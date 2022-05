II Festival de Ópera de Goiânia começa nesta sexta-feira (13/5)

A programação do II Festival de Ópera de Goiânia (Fogo) será aberta oficialmente neste sexta-feira (13/5). Assim, o evento acontece no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, às 20h. Entrada é gratuita.

O espetáculo de abertura é Opereta Forrobodó – Burleta de costumes cariocas em três atos, de Chiquinha Gonzaga. A obra será tocada por integrantes do Coro Juvenil de Goiânia e da Orquestra Jovem Joaquim Jayme. A segunda apresentação do espetáculo acontece no domingo (15/5), às 11h, no mesmo local.

Forrobodó, uma espécie de opereta cômica, foi um grande sucesso do teatro musical brasileiro de 1912. Dessa forma, a obra é o retrato bem-humorado de um Brasil caricato e apaixonante, e de um povo cheio de boas histórias.

O texto é de Luiz Peixoto (1889-1973) e Carlos Bettencourt (1890-1941). Nesta releitura, a direção musical e arranjos são do maestro Vinícius Guimarães. Na direção de cena, Wesley Neres, músico, bailarino, dramaturgo e diretor, que realiza, neste festival, sua estreia no comando de uma ópera.

O Festival

Neste ano, a programação do II Festival de Ópera de Goiânia (Fogo) tem ainda apresentações nos dias 10 e 12 de junho, com a ópera “O Elixir do Amor”, de Gaetano Donizetti, no Oscar Niemeyer. Além disso, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, com a ópera “Madame Butterfly” de Giacomo Puccini, no Teatro Basileu França.

O Festival de Ópera de Goiânia (Fogo) tem o objetivo de promover a arte lírica em Goiânia. Assim, é realizado por meio de ações de formação e difusão artísticas. A meta é dar oportunidade ao público de acessar espetáculos de ópera de qualidade. Além disso, quer combinar no palco os talentos de Goiânia junto a grandes nomes do canto lírico no cenário nacional.

Serviço: Abertura do II Festival de Ópera de Goiânia (Fogo)

Quando: Sexta-feira (13/5) – Abertura | Domingo (15/5)

Horário: 13 de maio, às 20h15 de maio | Domingo, às 11h

Onde: Palácio da Música – Centro Cultural Oscar Niemeyer

*Evento ainda acontece em 10 e 12 de junho; e de 26 a 28 de agosto