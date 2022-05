Quasar Cia. de Dança tem agenda de atrações on-line e presencial

Entre os dias 19 de maio e 23 de junho, a Quasar Cia. de Dança terá uma agenda de atrações on-line e também presencial, que será no Teatro Goiânia. Assim, a primeira das atividades é a transmissão pelo canal do YouTube da Companhia, no dia 19/5, às 20h, do documentário Avá – Canoeiro – A teia do povo invisível. Além disso, a apresentação presencial do espetáculo Estou Sem Silêncio, às 20h, no dia 27 de maio. Ademais, em junho, acontecem outras duas transmissões, nos dias 14 e 23, que completam esse ciclo de atrações.

Avá-Canoeiro – A teia do povo invisível, da Quasar Cia. de Dança, é um trabalho audiovisual dirigido por Mara Moreira. Desse modo, foi finalizado entre os anos de 2005 e 2006, que tem a participação do elenco da Quasar. O documentário foi produzido com o intuito de retratar a dizimação de uma nação indígena, que já foi soberana de vasto território no Centro-Oeste brasileiro.

O espetáculo Estou Sem Silêncio será realizado no Teatro Goiânia. Os ingressos deste espetáculo podem ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br, pelos valores de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). Ademais, a doação de 1kg de alimento não perecível dá direito à meia-entrada. Dessa forma, os alimentos arrecadados serão doados para o projeto “Adote a Arte”, criado pelo músico Xexéu quando houve o acirramento da pandemia de Covid-19. O objetivo foi ajudar artistas, técnicos e produtores perderam seus trabalhos.

Mais espetáculos

No dia 14 de junho, pelo canal do YouTube, a Companhia transmite o espetáculo Tão Próximo. O trabalho estreou em 2010 e trata sobre as possibilidades do encontro com o outro.

Para completar, no dia 23 de junho acontece um um bate-papo com os integrantes atuais da Quasar e sua equipe gestora, através de uma live pelo Zoom. Dessa maneira, o debate virtual terá como tema o trabalho artístico durante a pandemia. Assim, tratará das consequências, perdas, ganhos e adaptações ocorridas ao longo de mais de dois anos e que devem reverberar por longo prazo ainda.

Serviço: Quasar Cia de Dança tem agenda de atrações on-line e presencial

– 19/5 – 20h – Canal da Quasar no YouTube

Documentário Avá – Canoeiro – A teia do povo invisível

– 27/5 – 20h – Teatro Goiânia

Apresentação do espetáculo “Estou sem silêncio”

Ingressos: www.sympla.com.br

– 14/6 – 20h – Canal da Quasar no YouTube

Transmissão do espetáculo “Tão próximo”

(o vídeo ficará disponível durante 1 mês)

– 23/6 – 20h – Plataforma Zoom

Live/debate com elenco e direção da Companhia sobre o trabalho da Quasar