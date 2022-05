Adolescente de 17 anos morre eletrocutado enquanto trabalhava, em Jataí

Nesta quinta-feira (12/5) um adolescente de 17 anos morreu após levar um choque elétrico enquanto trabalhava. O caso aconteceu em Jataí, cidade localizada na região sudoeste do estado de Goiás. De acordo com as primeiras apurações sobre o caso, o jovem estava lavando um carro, na casa de cliente, quando recebeu a descarga elétrica.

A testemunha do acidente informou, em boletim de ocorrência, que o jovem usava botas de borracha, mas que precisou tirá-las pois estavam machucando e as substituiu por um par de chinelos. Logo após a troca, a vítima recebeu o choque elétrico. O responsável pela empresa de lavagem de veículos informou que a vítima trabalhava para ele há três meses e que o equipamento usado já havia sido utilizado na manhã do acidente e, até aquele momento, não havia apresentado problemas.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) será a responsável por investigar o caso. De acordo com o delegado que cuidará do inquérito policial, será preciso analisar a parte técnica do equipamento utilizado pela vítima, bem como as condições do local de trabalho. Dependendo do resultado dos laudos, o caso pode ser caracterizado como homicídio culposo, devido a possível ausência de equipamentos de proteção individual (EPI), o que gera negligência mediante a atividade exercida.

Caso semelhante

No último dia 9 de abril, um caso semelhante aconteceu no município de Jataí. Nesta situação, em específico, a vítima foi um senhor de 51 anos que faleceu após ser eletrocutado em uma oficina mecânica. Na ocasião equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram acionadas e encontraram o homem caído em uma poça de água ao lado de uma lavadora de alta tensão.

De acordo com o informado pelo capitão CBMGO, o equipamento estava ligado e a vítima apresentava queimaduras pelo corpo. Através de laudo, a Polícia Técnico-Científica confirmou que a morte do homem foi causada devido à descarga elétrica. O capitão conta que a equipe de resgate encontrou a vítima caída, a lavadora de pressão ao lado dele, com a mão rígida e queimada, o que provavelmente indica que o homem segurava o equipamento no momento do acidente.

O senhor de 51 anos não era funcionário fixo do local, apenas prestava serviços de diária para os proprietários do estabelecimento.