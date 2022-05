Benefícios dos jogos para a saúde: por que jogar pode te fazer bem?

Que tal aquele relaxar depois de um dia puxado de estudos ou de trabalho se divertindo com jogos? Com o fácil acesso à tecnologia que temos atualmente, não é difícil encontrar algum que te ajude a aliviar o estresse do dia-a-dia. Mas você conhece os benefícios dos jogos para a saúde, especialmente a mental?

Os jogos são capazes de estimular o raciocínio lógico, aliviar o estresse, impactar o humor, auxiliar a memória e muito mais. Portanto, não faltam motivos para começar a jogar agora mesmo.

As opções de jogos no mercado são extensas. Então, desde os jogos de console, computador, aplicativos ou mesmo através dos jogos na betsson, leovegas e Royal Panda, disponíveis nos melhores cassinos online, as alternativas de diversão são vastas. Aliás, em alguns casos é possível se divertir e ganhar dinheiro, dependendo de seu desempenho. Mas sempre com parcimônia.

Portanto, procurando maneiras confiáveis e seguras de se divertir, você só colherá os benefícios dos jogos em sua vida. Por exemplo, se for testar sua sorte ou mesmo raciocínio e capacidade de blefe em uma plataforma de cassino, verifique sua reputação.

Quer baixar jogos no seu celular? Então, não procure desenvolvedoras de games que não sejam conhecidas. Ou ainda, veja se seu smartphone tem as configurações necessárias. Além disso, opte sempre por comprar jogos de computador ou console e não procure games piratas.

Qual é a melhor plataforma e o melhor meio de se divertir com jogos?

Antes de qualquer coisa, você deverá escolher por qual meio você quer jogar. Afinal, jogar pelo celular, computador ou console são experiências diferentes. Então, você poderá comprar jogos, baixar gratuitamente pela loja de aplicativos ou mesmo acessar sites de jogos.

A melhor plataforma ou o melhor meio são baseados em gostos totalmente individuais. Aliás, é bom ressaltar que elas não se anulam, porque é perfeitamente possível jogar por mais de uma plataforma, por exemplo. E, quando falamos de plataforma, falamos de consoles, computadores e smartphones.

Então, vamos supor que você esteja no transporte público, indo para o trabalho ou voltando dele. Talvez seja interessante jogar pelo celular, até mesmo para passar o tempo e tornar o caminho mais agradável.

Mas vamos pensar em outra possibilidade: você faz home office, ou está estudando à distância e não sai de sua casa. Neste caso, o leque de alternativas aumenta bastante, pois, tendo um computador, videogame ou celular em mãos, tudo é possível.

Assim como a plataforma e o meio de se divertir, o tipo de jogo preferido vai do gosto do jogador. Portanto, você pode jogar em slots (caça-níqueis) ou pôquer em um site de cassino; ou mesmo futebol em seu videogame, por exemplo.

Qual destas opções é melhor? Bom, você quem decide. Mas nesta decisão, escolha sempre jogos confiáveis, seguros, originais e plataformas de boa reputação. Assim, você evitará problemas desnecessários e dores de cabeça futuras.

Jogos que estão fazendo sucesso nas principais plataformas

Quer jogar, mas não sabe por onde começar? Siga em frente e confira a lista com os jogos que estão fazendo sucesso.

Fortnite

Um dos jogos favoritos entre gamers e até mesmo entre famosos, Fortnite está disponível nas mais variadas plataformas. Portanto, é possível jogar pelo console (Playstation, Xbox, Nintendo, entre outros) e até mesmo pelo computador.

É um jogo de multijogadores, cooperativo, cujo objetivo é sobreviver para vencer, seja só ou em uma equipe. Mas para isso, é preciso desenvolver estratégias, dominar os jogadores inimigos e muito mais.

EFootball

Sim, existem jogos mais famosos de futebol, mas selecionamos o jogo da Konami, também multiplataforma. Afinal, ele permite que você também jogue em seu celular Android ou iOS, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Escolha seu time, faça a escalação que preferir e viva toda a emoção e adrenalina que uma partida de futebol tem a oferecer. Que tal jogar com aquele craque e marcar vários gols?

Sites de Cassino Online

Aqui falamos não de um jogo específico, mas de sites que oferecem um catálogo completo de jogos. Dessa forma, você terá ainda mais possibilidades para se divertir com jogos de mesa, slots, bingo, raspadinhas e muito mais.

Normalmente estes sites podem ser usados pelo computador, celular (em versões móveis ou até aplicativos). Mas para isso, escolha plataformas confiáveis e de boa reputação. Além disso, não deixe de aprender como funcionam estes sites e o que é preciso fazer para começar a jogar.