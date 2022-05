Campeão do Comida di Buteco Goiás 2022 será anunciado no dia 16

Na próxima segunda-feira (16/5), a partir das 12h, será revelado o campeão do Comida di Buteco Goiás 2022. Assim, durante o evento Saideira será anunciado o melhor boteco de Goiás. Nesta edição, o título foi disputado por 48 estabelecimentos de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Inclusive, a equipe do Aproveite a cidade foi em sete deles, e contou um pouco sobre os petiscos AQUI.

O campeão de 2022 do Comida di Buteco Goiás irá disputar ainda o título de melhor boteco do País. Desse modo, concorrerá com os vencedores de 21 circuitos espalhados por 12 estados e o Distrito Federal.

A votação para a escolha do melhor boteco do circuito Goiás aconteceu de 8 de abril a 8 de maio, no período de realização do concurso. O público e um corpo de jurados visitaram os estabelecimentos e votaram. Dessa maneira, foram avaliadas quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

A edição deste ano também foi marcada pela retomada das atividades dos botecos, que sofreram com os impactos da pandemia da Covid-19. A organização do concurso estima que 34% dos botecos que participaram do Comida di Buteco, fecharam as portas em 2020 e 2021.

Melhor do Brasil

Na segunda etapa do Comida di Buteco, em junho, uma nova comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, vai visitar os campeões de cada cidade. Assim, avaliam a performance nas mesmas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). Cada campeão recebe três jurados. Elege-se aí o ‘Melhor Buteco do Brasil’, que será conhecido e premiado em julho de 2022.