Casamento comunitário: inscrições podem ser feitas durante Mutirão Governo de Goiás

Durante a 5ª edição do Mutirão Governo de Goiás poderão ser feitas as inscrições para o casamento comunitário, em Goiás. Esta é a primeira edição após a pandemia. A celebração será realizada na capital, no dia 3 de setembro, no ginásio Goiânia Arena.

Os casais interessados devem comparecer na tenda da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), no sábado ou domingo (14 e 15/5), no Conjunto Vera Cruz, região Oeste de Goiânia. É preciso levar documento com foto; certidão de nascimento, se for solteiro (a); certidão de casamento com averbação, se for divorciado (a); certidão de óbito do cônjuge falecido (a), se for viúvo (a); e comprovante de endereço.

No total, 500 vagas estão disponíveis e as inscrições também podem ser feitas através do site da Seds, ou presencialmente, no endereço da secretaria na Praça Cívica. O prazo segue aberto até o dia 5 de agosto.

Outros serviços no Mutirão do Governo de Goiás

No Mutirão, a Seds ainda entregará 2.420 cartões do programa Mães de Goiás para mães com filhos de 0 a 6 anos. O benefício garante o valor de R$ 250 por mês destinado a compra de comida e medicamentos nos supermercados e farmácias credenciados.

De acordo com o Governo, o programa visa garantir segurança alimentar, oferecer qualidade de vida e assegurar a permanência das crianças nas escolas, além de movimentar a economia dos municípios goianos.

Além disso, também será possível retirar a segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, retificação de nome e alteração de nome social. O Passaporte do Idoso, que dá direito a quatro viagens intermunicipais de ônibus, o Passe Livre da Pessoa com Deficiência e a Carteirinha do Autista também são outros serviços disponibilizados durante o evento.

A 5ª edição do Mutirão Governo de Goiás também terá exames e teste de Covid-19, vagas de emprego, cadastro para recebimento de benefícios sociais, entrega de brinquedos, emissão de identidade e CPF, cadastro no Programa Tarifa Social da Enel e totens Expresso, além da plataforma de atendimento digital do Vapt Vupt que oferece mais de 70 serviços.