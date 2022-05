Cresce mais de 30% número de batidas contra postes neste ano, em Goiás

Um levantamento feito pela Enel Distribuição Goiás mostra que o número de postes danificados por veículos subiu 30,7% entre janeiro a abril deste ano, em comparação como mesmo período do ano passado. Neste período foram registradas 1.680 batidas, que representa uma média de 14 batidas por dia neste ano.

Os dados revelam ainda que, nos últimos quatro anos, houve um aumento de mais da metade do número de postes danificados. De janeiro a abril de 2019 foram contabilizadas 1.100 colisões contra postes de energia elétrica, um aumento de 52,7%.

Conforme aponta a pesquisa, esse tipo de ocorrência costuma se concentrar próximo fim de semana, entre segunda e sexta-feira. A Enel ressalta que um poste derrubado pode significar horas de trabalho das equipes de manutenção, que precisam substituir a estrutura e reconstruir todo o trecho da rede elétrica danificada.

Orientações

De acordo com a Enel, caso haja acidente com poste e queda de cabos, a melhor opção é ficar dentro do veículo, sem tocar nas partes metálicas. Além disso, também não é recomendado tocar em cabos que estejam no solo, sobre o carro ou embaixo de estruturas danificadas.

A empresa ainda ressalta que caso um poste caia sobre o veículo, o motorista deve ficar no mesmo até a chegada no socorro. No caso de pedestres, a companhia alerta para não se aproximarem e chamarem pelo socorro imediatamente.

Comunicar ocorrências

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Goiás, site da companhia (www.enel.com.br), pelas redes sociais ou pela Central de Atendimento 0800-062-0196.