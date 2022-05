Frente fria chegará a Goiás, e Goiânia pode ter mínima de 6ºC

Uma grande massa de ar frio deve chegar ao Brasil a partir da próxima terça-feira (17/5), com a frente fria chegando a diversas regiões de Goiás, inclusive com Goiânia tendo mínima de 5ºC na quinta-feira (19/5). Assim, a previsão do tempo indica geadas e recordes de temperaturas baixas nos estados do Sul e também em áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Além disso, há possibilidade de neve em algumas áreas da região Sul, indica o site Climatempo.

Segundo informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o início da próxima semana será marcado por zonas de instabilidades. Dessa maneira, o estado deve ter chuvas de baixo volume.

Já na quarta-feira (18/5), o avanço da frente fria em Goiás pode provocar frio intenso e geadas em diversas regiões do estado. Em Jataí, por exemplo, as temperaturas podem chegar a 0ºC. Ademais, não estão descartadas temperaturas negativas. As informações foram dadas ao site Diário do Estado.

Frio em Goiânia

De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima para Goiânia na quarta-feira é de 11ºC, com máxima de 20ºC. Na quinta, a mínima é de 6ºC, e a máxima de 22ºC. Na sexta-feira (20/5) a mínima é de 8, e e no sábado (21/5), de 11ºC. Além disso, no domingo a mínima é de 16ºC, com a máxima já de 31ºC.

Na última vez que o estado passou por algo semelhante foi em setembro de 2021. Em Jataí, por exemplo, as temperaturas chegaram a 0ºC. Na ocasião, diversas plantações congelaram prejudicando os produtores rurais.

As primeiras informações, retiradas do site Climatempo na sexta-feira (13/5), mostravam que a temperatura mínima poderia ser de 2º em Goiânia. Como alertado, a frente fria em Goiás poderia ser mais branda. Porém, as temperaturas continuam baixa.

Porém, se prepare para dias de frio atípico em Goiânia e em todo o estado. Uma boa dica para quem mora na capital, é passar os dias comendo uma das comidas típicas que mais combina com o frio, a pamonha. Em 2021, por exemplo, as pamonharias esgotaram seus estoques durante uma onda de frio em Goiânia.

* A matéria foi atualizada na quarta-feira (18/5)