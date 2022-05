Lissauer Vieira confirma sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo PSD

O atual presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira, confirmou a sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo PSD. Anteriormente o deputado estadual havia declarado que, neste ano, não seria candidato a nenhum cargo político nas eleições, porém recuou da decisão e agora trabalha para conquistar uma posição como aliado do governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

“Já estou decidido e trabalhando para isso. Sou pré-candidato ao Senado pelo PSD”, declarou o parlamentar. Em seu comunicado, Lissauer justificou que a sua recusa inicial a candidatura política veio em decorrência do momento difícil que passou com a perda do pai. Todavia, o deputado estadual relembra que ao mesmo tempo em que passava pelo luto recebeu diversas manifestações de apoio a sua candidatura ao Senado e que estas manifestações o fizeram refletir sobre a sua decisão.

Vale lembrar que o apoio à candidatura de Lissauer Vieira começou a ser demonstrado no dia da inauguração da nova sede da Alego, onde na solenidade o deputado Amauri Ribeiro (União Brasil) entregou ao presidente da casa e ao governador do estado uma carta contendo mais de 20 assinaturas de deputados que apoiavam as respectivas candidaturas.

Recentemente, o deputado estadual recebeu apoio de diversos vereadores de Goiânia, além de prefeitos e vereadores de outros municípios apoiando a sua pré-candidatura. O apoio partiu também de diversas entidades ligadas ao agronegócio. para Lissauer, estas manifestações são provenientes do trabalho que vem desenvolvendo como parlamentar e presidente da Alego, sendo uma forma de reconhecimento ao que já foi feito e de que ele pode fazer melhor pelo Estado de Goiás.

Lissauer Vieira filia-se ao PSD

Recentemente, o deputado estadual filiou-se ao PSD, partido comandado por Vilmar Rocha. Desde o ano passado, o PSD vem trabalhando para lançar a pré-candidatura do ministro Henrique Meirelles para o Senado Federal, como uma forma de compor a base de Ronaldo Caiado. A partir da desistência de Meirelles, o PSD passou a criar estratégias para manter o seu lugar e internamente discutiu sobre a possibilidade de ter Lissauer como representante ou até mesmo o próprio Vilmar Rocha.

“Eu nunca tive esse compromisso com o PSD e o partido também nunca teve esse compromisso comigo”, explicou Lissauer. “O PSD é um partido grande, com bons quadros e que tem tudo para estar na chapa majoritária com o governador. Trabalhamos pelo Meirelles, mas com a desistência dele, passamos a discutir novos nomes. O meu nome ganhou força pela posição que ocupo atualmente, pela minha experiência e com essas manifestações públicas desses vários segmentos da sociedade e de partidos políticos”, disse ele.

Na visão de Vilmar Rocha, “Lissauer é jovem, está num momento ímpar de sua vida pública, vem desenvolvendo um grande trabalho como presidente da Alego e tem todas as qualificações para ser um grande senador: é moderado, conciliador, aberto ao diálogo, firme, competente e tem uma visão macro do Estado”, comenta. “Queremos que ele seja nosso candidato e vamos trabalhar muito para viabilizar essa candidatura e, depois, elegê-lo em outubro”.