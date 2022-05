PC investiga jovem de 23 anos por indução à pornografia infantil, em Goiânia

Nesta quinta-feira (12/5) a Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu mandados de busca e apreensão em dois imóveis relacionado a um homem de 23 anos suspeito de pedofilia. A investigação sobre o caso acontece em Goiânia e, de acordo com a corporação, a vítima é uma menina de 9 anos de idade que teria sido induzida a gravar vídeos pornográficos.

As primeiras apurações sobre o caso apontaram que o homem teria se aproximado da criança por meio de redes sociais e, após algumas conversas amigáveis, instruiu a menina a produzir vídeos com conteúdos pornográficos. Em meio as buscas feitas nos endereços do suspeito, os agentes civis conseguiram localizar e apreender aparelhos eletrônicos de uso do investigado. Os objetos apreendidos ainda serão analisados.

O objetivo da PCGO é descobrir se as gravações feitas pela menina, cujo cunho é sexual, eram usadas apenas para a satisfação pessoal do suspeito ou se o homem tinha algum outro fim para as imagens, tais como a venda e divulgação na internet. Outro ponto importante abordado pelas análises é descobrir se existem outras vítimas além desta criança de 9 anos.

