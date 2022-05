Jovem de 19 anos é preso após agredir companheira grávida, em Jataí

Nesta sexta-feira (13/5) um homem de 19 anos foi preso, suspeito de agredir a companheira, grávida de cinco meses, após ela entrar em contato com a mãe pedindo ajuda. O caso aconteceu em Jataí, região sudoeste do estado de Goiás. De acordo com o registro policial, a gestante tem 15 anos e a mãe dela foi a responsável por acionar a polícia e levar os policiais até a filha.

Conforme mostra o registro da ocorrência, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada na madrugada desta sexta-feira, quando a vítima teria sido agredida pelo companheiro com um murro na boca. Após ser deito, o jovem justificou aos agentes que “já fazia muito tempo que não a agredia”.

Pedido de socorro

A vítima usou o WhatsApp para contar à mãe sobre o que tinha acontecido e durante a conversa é possível ver que a adolescente demonstra receio de acionar a polícia, dizendo, inclusive que preferia deixar para resolver a situação no dia seguinte, na delegacia. A PMGO foi acionada pela mãe da menina pouco antes da 1h da manhã.

O boletim de ocorrência explica ainda que no momento em que os policiais chegam a casa onde a adolescente estava, ela começou a chorar e, ao ser questionada se estava ferida, cobriu o rosto com as mãos. Os agentes militares só perceberam os lábios inchados e avermelhados, após a moça levantar a cabeça.

A partir da confirmação de violência doméstica, os policiais prendem o suspeito. Todavia, já na delegacia, o homem pagou fiança e foi liberado logo em seguida.

Como o suspeito não teve a sua identidade revelada, o Dia Online não conseguiu localizar a sua defesa. Desta forma, o espaço segue aberto para manifestações.

