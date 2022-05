25ª edição da CasaCor Goiás começa na sexta-feira (20/5)

A 25ª edição da CasaCor Goiás, que é comemorativa, se inicia na próxima sexta-feira (20/5), e será realizada até o dia 5 de julho de 2022. O tema da mostra, que chega à 35ª edição no Brasil, é ” Infinito Particular”. Assim, é uma referência às casas biográficas, hiperconectadas e que contam histórias.

A CasaCor Goiás 2022 acontece novamente no Flamboyant Shopping, em Goiânia. A edição de 2021 teve recorde de público pagante. “Foi uma parceria de muito sucesso, que agradou muito o nosso público com excelentes resultados. Além disso, contamos com a segurança, o estacionamento e a alta circulação de pessoas diariamente pelo shopping”, diz Eliane Martins, uma das realizadoras do evento, juntamente com Sheila de Podestá.

Ao todo, são 37 ambientes idealizados por 60 profissionais da arquitetura, design e paisagismo. Dessa maneira, o evento reúne jovens talentos e nomes consagrados do Estado. Mais uma vez, os profissionais trazem para a CasaCor Goiás espaços amplos, com mais de 100m². Assim, os locais têm soluções criativas, inovações tecnológicas e novidades do mercado.

A fachada tem projeto assinado pelo arquiteto Leo Romano. E como em todas as edições, o espaço terá uma praça gastronômica.

Os ingressos para a 25ª edição CasaCor Goiás custam R$ 76 a inteira, e R$ 38 a meia. Há ainda uma promoção para quem compra as entradas antecipadamente.

Gastronomia

De volta à mostra, o chef Ian Baiocchi apresenta seu novo projeto, o Gutxi, que significa pequeno em euskera, o idioma basco. Dessa maneira, traduz a essência do restaurante, que é um pop up intimista. O menu do Gutxi tem forte inspiração ibérica, e traz pequenos snacks para degustar com as mãos. Assim, tem tapas, entradas, arrozes, pescados, carnes e caças.

Outra novidade é o Las Manitas do Juá, que leva a assinatura do chef Junior Marinho e o sous chef Luis Vinicius. Com uma pegada hispano/brasileira, o Las Manitas do Juá é um bar de tapas moderno e casual. Excelente lugar para começar a noite com os amigos, com pratos para compartilhar e drinques criados pelo bartender Thelmo de Castro. No cardápio, pratos como o waffle caipira com emulsão de gueroba e maionese de pequi e tulipas de frango e o Eremita, uma massa folhada com tintas de lula, recheio de lula e tentáculos de lula baby frita.

Ademais, o Café Doce Doce, também estará no evento, e terá pâtisserie, lanches e a clássica coxinha de frango catupiry. Para os amantes do vinho, a Grand Cru selecionou rótulos exclusivos para acompanhar o almoço ou jantar ou simplesmente brindar a vida.

Serviço: CasaCor Goiás 2022

Quando: 20 de maio a 5 de julho

Onde: Flamboyant Shopping

Ingressos: Inteira R$ 76 | Meia R$38

Vendas pelo link: https://linktr.ee/CASACORGOIAS