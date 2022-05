Bar do Dodô é o vencedor do Comida di Buteco Goiás 2022

O Comida di Buteco Goiás 2022 divulgou o vencedor do concurso em Goiânia e Aparecida nesta segunda-feira (16/5), e o grande campeão foi o Bar do Dodô, localizado no Setor Aeroviário, na capital. Inclusive, já contamos a história do local, que é muito tradicional na cidade. O evento reuniu todos os 48 participantes do ano.

O Bar do Dodô disputou o Comida di Buteco Goiás 2022 com o petisco Bem Bolado de Rabada. Dessa maneira, oferecia um bolinho de rabada, recheado com agrião e queijo provolone. Além disso, era acompanhado de maionese de limão. O prato foi um dos sete que a equipe do Aproveite a cidade provou durante o concurso. E AQUI nós contamos a nossa experiência.

O segundo colocado foi o petisco Sim’pracidade, do Bar Dom Cirus, no Setor Coimbra, que são pasteis recheados de frango. Além disso, em terceiro colocado ficou o prato Bolinho Retrô, do Retrô Bar, no Jardim Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia . O petisco é um bolinho de purê de batata recheado com queijo e carne de sol. Ademais, em quarto lugar ficou o Bar Via 70, no Centro, e em quinto o Vila Rica Bar e Restaurante, na Vila Nova.

Como vencedor do Comida di Buteco Goiás 2022, Bar do Dodô agora participa da segunda etapa do concurso. Assim, em junho, uma nova comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, vai visitar os campeões de cada cidade do Brasil. Dessa maneira, eles avaliam a performance em quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). Cada campeão recebe três jurados. Elege-se aí o ‘Melhor Buteco do Brasil’, que será conhecido e premiado em julho de 2022.