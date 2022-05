Diarista desaparecida em Aparecida é encontrada morta; namorado confessou o crime

Neste domingo (16/5) o namorado da diarista de 38 anos, que sumiu no último dia 9 de maio, foi preso em uma casa no município de Paranã, região sudoeste do Tocantins. Após a prisão, o homem confessou ter assassinado a mulher. Na manhã desta segunda-feira (16), o acusado disse aos policiais onde o corpo da vítima estava escondido. O corpo da diarista foi encontrada dentro de uma cisterna, em Cristianópolis, na região sudoeste de Goiás.

De acordo com informações da delegada que investiga o crime, além de confessar ter matado a namorada, existem elementos periciais que a apontam que o namorado é o autor do crime. A defesa do suspeito disse que ainda não teve oportunidade de conversar com o cliente para saber qual foi a motivação do crime, todavia “ao que tudo indica, ele agiu no calor da emoção, do ciúme”.

A vítima desapareceu na noite do dia 9 de maio, após jantar na casa de um irmão com o companheiro, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Familiares disseram que, na noite do crime, o casal havia discutido porque a vítima havia colocado uma senha no próprio celular, o que acabou irritando o namorado.

Após a confirmação do paradeiro e morte da vítima, o irmão da diarista pediu justiça, lembrou como era a irmã e afirmou que o suspeito do crime acabou com uma família. “Estamos todos quebrados”, disse ele.