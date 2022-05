Enem 2022: inscrições se encerram neste sábado (21); saiba como se inscrever

Termina neste sábado (22/5) o prazo para a realização das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que habilita o candidato a realizar as provas. Neste ano de 2022, as avaliações serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. As inscrições para o Enem devem ser feitas na Página do Participante e a taxa de inscrição é de R$ 85.

No momento em que realiza a inscrição, o candidato deve escolher qual prova de língua estrangeira deseja fazer: inglês ou espanhol, além de ter que optar por fazer o exame online ou impresso. Dentre as informações solicitadas ao interessado está necessidade de algum entendimento especial, dados cadastrais, além de um questionário socioeconômico e se o ensino médio já foi concluído.

O pagamento da inscrição referente ao Enem 2022 poderá ser feito via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário com o vencimento até o dia 27 de maio.

Provas

As provas do Enem 2022 vão acontecer nos dias 13 e 20 de novembro e, pela primeira vez, o candidato poderá apresentar a versão digital do documento de identificação no dia da prova. Serão aceitos e-título, Carteira de Habilitação Digital ou RG Digital. Atenção, não serão aceitos prints da tela. Desta forma, o candidato deve abrir o aplicativo e apresentar o documento ao fiscal.

O exame é composto por quatro provas objetivas, além de uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva possui um total de 45 questões de múltipla escolha. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no Portal do Inep em até três dias úteis após a realização da última prova.

No primeiro dia de provas serão aplicadas as questões que abordam linguagens, códigos e redação (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação), bem como as de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia). Já no segundo dia de Enem, as provas aplicadas serão de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática e suas tecnologias.