Foragido condenado por mais de 100 estupros é recapturado após fuga de presídio

Foi recapturado na tarde de domingo (15/5), pela Polícia Penal, o foragido Wanderson Alves Carvalho, mais conhecido como Dentinho, condenado por mais de 100 estupros em Goiás. A prisão foi feita em Belém, capital do Estado do Pará.

O homem estava foragido há quase cinco meses, após fugir do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, enquanto prestava serviço de limpeza. Desde então, seu paradeiro era incerto.

De acordo com o advogado do preso, ele se entregou à polícia pois temia pela própria vida. Agora, ele deve ser encaminhado para Goiás nesta segunda-feira (16), onde deve cumprir o restante da pena imposta pelos crimes.

Fuga do preso condenado por mais de 100 estupros

A fuga aconteceu no dia 17 de dezembro de 2021. À época, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) abriu uma investigação interna para apurar as causas e circunstâncias da fuga do preso.

Segundo a diretoria, o detento saiu escoltado da Penitenciária Odenir Guimarães (POG) até a base do Grupo de Guaritas e Muralhas (GGM) para realizar alguns trabalhos. Entretanto, no início da noite, quando as equipes retornaram à penitenciária, perceberam a falta do preso.

A DGAP informou que mais detalhes sobre a recaptura do preso serão apresentados ainda nesta segunda-feira (16).