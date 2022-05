Noise na Escola faz palestras gratuitas sobre música e produção cultural

A programação do Goiânia Noise começa na próxima quinta-feira (18/5), com o Noise na Escola, que acontece no Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter. Além disso, os shows do evento acontecem no final de semana, entre os dias 20 e 22 de maio.

O Noise na Escola é uma ação de formação e qualificação de profissionais e interessados em produção cultural e música. Assim, neste ano serão quatro palestras gratuitas, nos dias 18 e 19. Elas abordarão a produção de festivais de música e elaboração de projetos culturais. Ademais, técnicas de composição e execução de músicas pop e identidade visual para eventos musicais.

As palestras são gratuitas e abertas a todos. Entre os convidados estão o produtor cultural mineiro Gustavo Bibi Caixeta, bem como o compositor e produtor musical Fabius Augustus Smooth. Além disso, o superintendente Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Vitor Cadilac, e também o produtor cultural Márcio Jr., mestre em Comunicação, pela UNB, e doutor em Arte e Cultura Visual, pela UFG.

Goiânia Noise Festival

O Goiânia Noise Festival é o mais longevo evento de música de Goiás e é considerado um dos mais importantes festivais de rock do Brasil. Dessa modo, o evento teve 25 edições anuais ininterruptas, e foi obrigado a parar devido a pandemia da Covid-19 e dos decretos que proibiram eventos nos últimos dois anos.

Dessa forma, o Noise está de volta e com essa programação de formação profissional e shows que acontecerão, mais uma vez, no Oscar Niemeyer. Os ingressos para os shows estão à venda no www.lojamonstro.com.br. Mais informações nowww.goianianoisefestival.com.br

Serviço: Noise na Escola

Quarta-feira, 18/5

14h – Elaboração e gerenciamento de projetos culturais, com Vitor Cadillac

16h – Identidade visual para eventos de música, com Márcio Jr.

Quinta-feira, 19/5

14h – Construindo festivais de música fora dos grandes centros, com Gabriel Bibi Caixeta

16h – Compondo canções pop, com Fabius Augustus Smooth

Onde: Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter: Av. Mal. Deodoro, nº 237 – St. Campinas

Entrada: Gratuita