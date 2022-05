Prefeitura de Goiânia anuncia reajuste salarial para professores e administrativos

Na tarde desta segunda-feira (16/5) foi sancionada pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) uma lei que reajusta o salário dos servidores públicos administrativos e professores da rede municipal de Goiânia. A medida foi assinada por volta das 15h, na Escola Municipal Itamar Martins Ferreira, localizada no setor Bela Vista.

O novo Projeto de Lei garante um reajuste salarial de 9,32% na remuneração de aproximadamente 30 mil servidores. O percentual reajustado é referente às datas-bases de 2020 e 2021. O reajuste destinado aos professores é de 15%, divididos em duas etapas: 10,86% retroativo ao mês de abril e 4,14%, a partir de setembro de 2022.

A categoria de professores municipais de Goiânia também terá aumento de 50% no valor do auxílio locomoção e 15% na gratificação. Todavia, estes aumento são voltados para os professores de regência que atuam em sala de aula. Os servidores administrativos da Educação também serão beneficiados, desta forma, além do reajuste salarial de 9,32%, foi disponibilizado para a categoria um vale locomoção de R$ 300 ao mês.

