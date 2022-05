Secult Goiás tem programação na 20ª Semana Nacional de Museus

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) realiza, de 17 a 21 de maio, uma programação especial dentro da 20ª Semana Nacional de Museus. As atividades são gratuitas, e coordenadas pela superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico da Secult. Assim, serão promovidas nas unidades de Goiânia e também do interior.

Na programação da 20ª Semana Nacional de Museus, roda de conversa, mesa redonda, aula aberta, videocast e visita guiada. Participam o Arquivo Histórico Estadual, e os museus da Imagem e do Som (MIS), Pedro Ludovico, Zoroastro Artiaga. Além disso, o Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás.

A 20ª Semana Nacional de Museus é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus – Ibram. Desse modo, é feita em parceria com as instituições museológicas de todo país.

Neste ano, o tema da ação é “O Poder dos Museus”, que referencia a importância de se reconhecer o poder dessas instituições. “Se, por um lado, é possível falar no Poder dos Museus e seu caráter emancipador; por outro, é possível também reconhecer os Museus do Poder e seu caráter controlador, domesticador”, afirma a organização.

Confira a programação completa da 20ª Semana Nacional de Museu em Goiás

Museu da Imagem e Som (MIS)

No dia 17 de maio, das 9h às 11h, acontece uma aula aberta de Mulheres no Rock. Dessa maneira, acontecerá uma audição de discos de vinil ministrada pela professora e Dra. Geórgia Cynara (Cinema e Audiovisual UEG). Na sequência, os participantes serão convidados a escolher e tocar os vinis previamente curados, tendo como eixo as mulheres do rock.

Das 14h30 às 16h30, acontece a mesa-redonda sobre pesquisa “Pesquisas fotográficas: diálogos dentro e fora do museu”. O evento é um encontro entre cinco pesquisadoras que tem como ponto comum a pesquisa com fotografias, que se dão em espaços diversos, dentre eles, o museu. São elas: Dra. Ana Rita Vidica (UFG), Dra. Déborah R. Borges (PUC/UFG). Ademais, as mestras Marina M. Mendes, Ana T. Curado e Marina C Capeletti, da UFG. Dessa forma, a reunião será na Sala Multimeios do Museu da Imagem e do Som. Ele fica localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, em Goiânia. A transmissão será pelo YouTube.

Palácio Conde dos Arcos (Cidade de Goiás)

Entre os dias 17 e 22 de maio, das 8h às 17h, a programação da 20ª Semana Nacional de Museus terá uma visita medida à exposição do Palácio Conde dos Arcos.

Além disso, no dia 20 de maio, às 15h30, terá um videocast. Desse modo, o tema é “A importância dos museus para Goiás como patrimônio mundial”. O palestrante será o arquiteto, mestre em Projeto e Cidade, Pedro Henrique d’Ávila. Desse modo, a transmissão é no YouTube da Secult Goiás.

Museu Zoroastro Artiaga

No dia 19, às 15h, será exibido o videocast “Ressignificando Memórias no Museu Pedro Ludovico”, com a Ma. Bárbara Yanara da Silva. O conteúdo será disponibilizado nos canais virtuais da Secult Goiás. Ele fala dos processos de desenvolvimento de projetos do Museu Pedro Ludovico “que objetivaram a ampliação socio-científica das memórias presentes na instituição”.

Já no dia 20, às 15h, acontece o videocast “O Poder dos Museus”, com a museóloga Juliana Oliveira. Dessa maneira, o conteúdo será disponibilizado nos canais virtuais da Secult. Ele irá tratar sobre sobre a importância das unidades museológicas para o comunidade goiana.

Museu Pedro Ludovico

No dia 19 de maio, das 16h às 18h, acontece a roda de conversa “O Poder da Academia nos Museus”, com Júllia Carvalho e João Gonçalves (acadêmicos de Museologia). Também com o coordenador do Museu Zoroastro Artiaga, Giulliano Ramos. A mediação é da museóloga Ma. Bárbara Yanara, e o evento acontece no próprio Museu.

No dia 21, das 9h30 às 11h30, acontece a roda de conversa “Processos de capacitação e sentidos da experiência museal “. Assim, será realizado pela museóloga da Gerência de Museus da Secult Goiás,Julianna Carvalho de Oliveira. A mediação é da Museóloga Ma. Bárbara Yanara. Também acontece no Museu.

Arquivo Histórico

O Arquivo Histórico também faz parte da programação da 20ª Semana Nacional de Museus. Assim, no dia 18 de maio acontece a palestra com o tema “Patrimônio Histórico e Pesquisas Genealógicas em Goiás”. O palestrante é o filósofo, teólogo e pesquisador de Genealogia Murah Rannier Peixoto Vaz.