Vídeo: casal de idosos morre após acidente na BR-070, em Itaberaí

Um casal de idosos morreu na tarde deste domingo (15/5) após um acidente na BR-070, km 186, em Itaberaí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um caminhonete.

As vítimas, um idoso de 69 anos e uma senhora de 78, viajavam em um Fiat Strada, que era conduzido pelo idoso. Por motivo ignorado, ao aproximar do trevo que dá acesso à BR-70, o idoso não aguardou o momento certo para entrar na rodovia e seu carro foi atingido por uma caminhonete transversalmente.

Com o impacto, os ocupantes do veículo não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O motorista da caminhonete, 40 anos, teve ferimentos leves. Ele foi submetido ao teste de etilômetro e não estava alcoolizado.

Acidentes nas rodovias durante o fim de semana

Um balanço divulgado pela PRF na manhã desta segunda-feira (16), mostra que, durante o fim de semana, foram registrados 18 acidentes que deixaram sete pessoas feridas e duas mortas nas rodovias federais que cortam Goiás.

Em relação a fiscalização, os policiais efetuaram 872 autuações de infrações de trânsito, sendo que 14 foram flagrantes de condutores ou passageiros sem cinto de segurança, 43 motoristas realizando ultrapassagens proibidas e 15 motoristas dirigindo embriagados.

No total, 3.293 veículos foram fiscalizados, além da abordagem de 3.121 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Destas, nove pessoas foram detidas por crimes diversos.