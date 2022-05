Após testar positivo para Covid-19, Ronaldo Caiado cancela agenda da semana

A Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo de Goiás, informou na tarde desta terça-feira (17/5) que o governador Ronaldo Caiado está com Covid-19. De acordo com a pasta, na noite desta segunda-feira (16), Caiado apresentou quadro febril e na manhã de hoje, o resultado do teste para doença foi positivo.

Antes mesmo da realização do exame, por precaução, o governador de Goiás já havia cancelado a sua em presença em um evento que aconteceu nesta manhã, no município de Senador Canedo. Após o resultado positivo, Ronaldo Caiado cancelou a sua agenda desta semana, inclusive o encontro do partido União Brasil, que seria realizado neste sábado (21), em Trindade.

Ainda de acordo com a Secom, o governador se encontra isolado, em recuperação, e seguindo os protocolos médicos adequados ao tratamento da doença. O retorno de Ronaldo Caiados às suas atividades acontecerá apenas quando o mesmo testar negativo para a doença, todavia informa que manterá a população informada sobre o seu quadro de Saúde. A primeira-dama de Goiás, Gracinha Ciado, também fez o teste, cujo resultado foi negativo para a Covid-19.

