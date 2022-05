Arma de guarda civil dispara durante confusão em shopping de Aparecida

Durante uma briga que aconteceu em um shopping de Aparecida de Goiânia, a arma de um guarda civil metropolitano disparou. Apesar de ninguém ter ficado ferido, um homem envolvido na confusão pegou a arma do guarda e ficou segurando até que a Polícia Militar de Goiás (PMGO) chegasse ao local.

De acordo com a corporação policial, o guarda civil estava de folga e passeando no cinema do shopping com a esposa, quando discutiu com dois homens. Após o filme, já fora da área destinada ao cinema, o agente de segurança e um dos homens voltaram a brigar. Em imagens gravadas por testemunhas, e que circulam nas redes sociais, é possível ver o guarda e um dos homens brigando no chão de uma loja de cosméticos.

Um dos seguranças que trabalham no centro de compras tenta separar a briga e é neste momento que se ouve o barulho de um tiro. Em meio a briga, o homem envolvido na briga conseguiu pegar a arma do guarda e ficou segurando até a chegada da Polícia Militar. Os envolvidos na confusão foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Aparecida de Goiânia. Após prestarem depoimento, o grupo foi ouvido e liberado.

Guarda Civil se manifesta sobre o caso

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) se manifestou sobre o caso dizendo que os dois homens se referiram à esposa do guarda civil com palavras de baixo calão e que, após a finalização da sessão de cinema, um deles reiniciou a discussão, pegou a arma do agente e efetuou o disparo no local.

A administração do shopping em que a briga aconteceu reforçou que não houve vítimas durante a confusão e que ninguém ficou ferido com o disparo da arma. O centro de compras ressaltou também que a equipe de segurança do local atuou de imediato, juntamente com a Policia Militar para conter a situação.

