Artistas podem se inscrever para expor obras em museus de Goiânia

Foi aberto nesta segunda-feira (16/5), o período de inscrições para artistas de todo o Brasil com interesse em expor suas obras em museus de Goiânia. Assim, as exposições acontecerão no Museu Frei Confaloni, localizado na Antiga Estação Ferroviária, e no Museu de Arte de Goiânia (MAG), no Bosque dos Buritis. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

O prazo segue até 30 de maio, para pessoas físicas, brasileiros ou naturalizados. Dessa maneira, podem se inscrever artistas, curadores, instituições e grupos coletivos de artistas. Além disso, estrangeiros residentes no país com reconhecida trajetória na área de audiovisual.

A inscrição para expor as obras nos museus Frei Confaloni e de Arte de Goiânia (MAG) é gratuita. Dessa maneira, segundo o secretário de Cultura, Zander Fábio, o edital visa valorizar e democratizar a arte produzida em todo o país. “Nossa intenção é realizar grandes exposições em nossos museus municipais. São dois espaços que nós temos abertos para a população e para os artistas”, pontua.

A ficha de inscrição, disponível no anexo I do edital, deve ser entregue junto com a proposta pessoalmente no museu de interesse, em dia útil, de acordo com o horário de funcionamento: 9h às 12h, e 14h às 17h. Ademais, outra opção é enviar via Sedex ou carta registrada para o endereço do Museu, conforme descrito no edital e dentro do prazo.

Confira mais informações no edital: https://www.goiania.go.gov.br/secult/editais/

Serviço: Abertas inscrições para artistas interessados em expor obras em museus de Goiânia | Museu Frei Confaloni e Museu de Arte de Goiânia

Quando: 16 a 30 de maio

Horário: 9h às 12h, e das 14h às 17h

Onde: Museu Frei Confaloni e Museu de Arte de Goiânia (MAG)