Casal é preso por trancar a filha dentro de carro para beber, em Anápolis

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu um casal suspeito de trancar a própria filha, de 4 anos de idade, dentei de um carro enquanto bebiam em uma distribuidora de bebidas. O caso aconteceu em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Em imagens divulgadas é possível observar a menina deitada no bando de trás do veículo.

O caso foi registrado na noite deste sábado (14/5), enquanto os policiais militares faziam uma ronda de rotina pelo local. No momento em que realizavam as buscas, os agentes encontraram a criança dormindo no banco traseiro do veículo, com os vidros fechados, enquanto aos pais bebiam no local.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, rapidamente a menina foi retirada do carro e os mais chegaram, inclusive, a desacatar os policiais. O casal foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), não haviam elementos suficientes para que os pais da criança fossem responsabilizados por abandono de incapaz. Desta forma, os suspeitos foram ouvidos, assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato e foram liberados em seguida.

Por não ter as identidades reveladas, o Dia Online não conseguiu localizar a defesa dos pais da menina. Desta forma, o espaço segue aberto para manifestações.