Dois moradores do município de Cavalcante são atacados por abelhas, na GO-241

Um homem de 41 anos e um adolescente de 14 anos foram atacados por um enxame de abelhas na GO-241, em Cavalcante, região da Chapada dos veadeiros, no nordeste de Goiás. As vítimas foram socorridas por policiais militares, que informaram que o homem e o adolescente são moradores da região. Ainda de acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) os condutores e passantes que trafegam pela rodovia podem observar as abelhas voando rapidamente pela pista.

Segundo informado pela Secretaria de Saúde da cidade, o adolescente teve mais de 10 picadas pelo corpo, sendo necessário tomar medicação devido a uma reação alérgica causada pelo ataque, e posteriormente foi liberado. Já o homem de 41 anos precisou ficar em observação por cerca de 6h, após ser medicado, mas recebeu alta logo em seguida.

O ataque aconteceu neste domingo (15/5), próximo a ponte do Rio das Almas. A Polícia Militar emite um alerta e solicita que aos motoristas que evitem trafegar pelo local com os vidros abertos, como forma de evitar novos ataques. Já quanto aos motociclistas, a corporação solicita que estes evitem a passagem pelo km 94 da Go-241, onde as abelhas estavam alocadas.

