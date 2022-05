Idoso de 76 anos é preso, em Jaraguá, após ameaçar fazer picadinho da filha

Um idoso de 76 anos foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) suspeito de ameaçar “fazer picadinho” da própria filha. O caso aconteceu em Jaraguá, região central de Goiás, por volta das 21h30 do deste domingo (15/5), entretanto a prisão do homem só aconteceu nesta segunda-feira (16), após a vítima denunciar o caso em uma delegacia. De acordo com a primeiras informações, a ameaça aconteceu depois que pai e filha discutiram por uma bicicleta.

As investigações apontaram que a mulher havia presenteado o irmão com uma bicicleta, sem a autorização do idoso. Por ser contra a ação da filha, o pai escondeu a bicicleta. No domingo (15), a filha foi até a casa do genitor e questionou sobre a bicicleta, o homem respondeu que havia tomado o objeto e que não devolveria.

Diante da afirmativa do idoso, a filha disse ao pai que iria procurar a polícia e foi quando ele sacou uma faca da cintura, apontou para a filha e se aproximando dela, disse que se ela procurasse a polícia, faria picadinho dela usando a faca. Ao procurar a delegacia e relatar os fatos, a Polícia Civil realizou buscas no local e conseguiu prender o idoso. A faca usada na também foi apreendida, após ser reconhecida pela vítima.

O idoso deve responder judicialmente por causar causar dano emocional à mulher através de ameaças, conforme previsão do artigo 147 – B do Código Penal. A corporação policial não informou se o idoso possui antecedentes criminais