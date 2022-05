Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, passa por reforma

O Palácio Conde dos Arcos, localizado na cidade de Goiás, está passando por uma reforma emergencial, mas o local continua aberto a visitantes. Assim, a obra, que começou no início do mês de maio, receberá investimento de R$ 265 mil do Governo de Goiás. O local, inclusive, participa, até o dia 22 de maio, da 20ª Semana Nacional de Museus.

A primeira etapa da reforma no Palácio Conde dos Arcos consiste na troca do assoalho de madeira da ala residencial. Desse modo, apenas esse local segue fechado para a visitação.

Sede do Governo de Goiás por mais de 180 anos, o Palácio Conde dos Arcos começou a ser construído em 1751. O prédio foi construído em estilo barroco, para ser residência do primeiro governador da capitania de Goiás, Dom Marcos de Noronha (conhecido como o Conde dos Arcos).

No entanto, com a mudança da capital para Goiânia, em 1937, o prédio passou a abrigar a prefeitura da cidade de Goiás. Em 1961, no governo de Mauro Borges Teixeira, o local foi transformado em monumento histórico e residência de inverno de governadores.

Preservação do patrimônio

O Palácio é uma das unidades da Secult que foram contempladas com o Projeto Fé, Religiosidade e Devoção, que vai investir 33 milhões na revitalização, musealização e restauração de cinco unidades culturais e nove igrejas. O objetivo é preservar e promover a cultura goiana. Após a realização da obra emergencial, o local também passará por uma restauração completa. A Secult Goiás á liberou R$ 6 milhões para a revitalização do edifício e o processo licitatório já foi iniciado.

As demais unidades que serão restauradas por meio do projeto são: Centro Cultural Marietta Telles, Museu Zoroastro Artiaga, Teatro Goiânia, bem como o Museu Ferroviário de Pires do Rio,

Já as igrejas contempladas no projeto são: Nosso Senhor do Bonfim (Pirenópolis), Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Jaraguá) e Igreja de São José (Mossâmedes). Além disso, Igreja de São João Batista (Arraial de Ferreiro – Goiás), Igreja de Santa Bárbara (Goiás) e Igreja de Nossa Senhora Aparecida (Povoado das Areias – Goiás). Ademais, Igreja Nossa Senhora do Rosário (Luziânia), Igreja Nossa Senhora Aparecida (Aparecida de Goiânia) e Igreja Nosso Senhor do Bonfim (Silvânia).